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الصحة المصرية تصدر نصائح لتقوية المناعة ضد كورونا

5 - يوليو - 2021
مصر

مصر

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ذكرت صحيفة “الوطن” المصرية، ان وزارة الصحة، اصدرت سلسلة نصائح وقائية يمكن اتباعها من قبل المواطنين لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وفي منشور توعوي لها، أوضحت وزارة الصحة أن “هناك مجموعة من الفيتامينات التي تساعد في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا”، وقالت: ” الفيتامينات التي تساعد في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا تتمثل في فيتامين “سي”، حيث يساعد في تقوية المناعة، وهو موجود في الكثير من المنتجات الطبيعية، مثل الخضار، كالفلفل الرومي، والفواكه، والجوافة، والبرتقال، واليوسفي”.

شددت الوزارة على “أهمية فيتامين “أ”، الذي يعمل على تقوية مناعة الجسم، وهو موجود في الجزر، والقرع، والبطاطا، والطماطم، مؤكدة “أهمية تقوية الجهاز المناعي لمواجهة فيروس كورونا باعتباره فيروس تنفسي”.

بالإضافة إلى ما سبق، أشارت الصحة المصرية إلى أهمية وضع الكمامات، مشددة على أنه “لا بد من وضع الكمامات عند الخروج من المنزل لحماية نفسك ومن حولك من الإصابة بفيروس كورونا”.

ولفتت إلى “ضرورة المداومة على غسيل اليدين والحرص على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر كلما أمكن”.

في إطار الاهتمام بالصحة النفسية، قالت وزارة الصحة إنه “لكي يتم تعزيز الصحة النفسية للمواطنين، لابد من التعود على الاستيقاظ مبكرا، وكذلك النوم”، موضحة “أهمية تناول وجبات صحية في أوقات منتظمة، وتخصيص وقت للقيام بالأشياء التي تحبها، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على النظافة الشخصية”.

كما ناشدت “الصحة” المصرية، المواطنين، “في حال ظهور أي أعراض صحية، لا بد من الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة”، لافتة إلى أن “جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات”.

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