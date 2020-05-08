“الصحة الهندية”: وفاة 103 وإصابة 3390 شخص بفيروس كورونا المستجد

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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة عن وفاة 103 وإصابة 3390 شخص بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1886 والإصابات إلى 56342.

وبحسب مسؤولين بالوزارة، غادر 16540 شخصا المستشفيات لتحسن صحتهم، ويبلغ عدد الحالات النشيطة في البلاد 37916.

ويصادف اليوم الجمعة اليوم 45 على التوالي من الإغلاق الوطني، الذي أعلنته الحكومة المركزية لاحتواء انتشار الوباء.

وتم تمديد فترة الإغلاق المعلن عنه في 25 آذار، الأسبوع الماضي للمرة الثانية لمدة أسبوعين آخرين، أي حتى 17 أيار.