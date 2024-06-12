صحة عزة تحذر من توقف المستشفيات ومحطة الأكسجين الوحيدة بالقطاع

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 12حزيران/يونيو 2024، من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة والتي تزود المرافق الصحية والمرضى المزمنين بالأكسجين.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ذلك سيعرض حياة العشرات من المرضى والجرحى للموت المحتم، بالإضافة إلى تعرض الأدوية في الثلاجات إلى التلف لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية.

وتناشد وزارة الصحة كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.