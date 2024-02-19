الصحة في غزة: استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الاثنين 19\2\2024، إن 29092 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 69028 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن 107 فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب 145آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أعلن جيش الاحتلال الاثنين مقتل جندي بمعارك جنوب قطاع غزة أمس الأحد 18\2\2024، في حين أفادت قناة الجزيرة أن المعارك والاشتباكات مستمرة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوبي القطاع.

وارتفع بذلك عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 574 منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 236 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته، وفق بيان للجيش.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجندي في الكتيبة 202 لواء المظليين قتل في معركة بجنوب قطاع غزة، دون إضافة تفاصيل أخرى عن طبيعة المعارك التي أدت لمقتل الجندي.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس أن حصيلة مصابيه ارتفعت إلى 2938 من العسكريين الذين أصيبوا منذ بداية الحرب، ووصف جراح 447 عسكريا بالخطيرة، وما زال 39 منهم يخضعون للعلاج في المستشفيات.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدتي الإنقاذ البري والجوي نفذتا 230 عملية إنقاذ ونقل لجنود مصابين من داخل قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن آليات إسرائيلية حاولت التوغل بمحيط مستشفى الجزائر التخصصي بعبسان شرق خان يونس، وسط اشتباكات مع المقاومة.

وأضاف أن صفارات الإنذار دوت في مواقع عدة في غلاف غزة بإشارة لاستهدافها من القطاع.

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قال في كلمة الجمعة الماضي إن مقاتلي الكتائب يوقعون في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة وغير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني.

ويُشار إلى أن إسرائيل تتكتم على خسائرها الحقيقية في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وسط تسريبات من مستشفيات إسرائيلية تفيد بأنها تستقبل أعدادا من المصابين أكبر مما يعلن عنه.