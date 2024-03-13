الصحة في غزة: استشهاد 31272 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة في غزة في بيان الأربعاء إن أكثر من 31272 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 73024 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضافت أن نحو 88 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب 135 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

هذا وأعلن الوزير الإسرائيلي عضو مجلس الحرب بيني غانتس، الأربعاء، أن المجلس “متحد على بدء عملية عسكرية في رفح”.

وقال غانتس إنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن هناك “تحديات تتعلق بسلوك الحكومة الإسرائيلية”.

ومن جانبه، أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن لن يدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لا تحمي المدنيين، مشيرا إلى أن البيت الأبيض لم ير بعد خطة لتنفيذ ذلك يمكن الوثوق بها.

وذكر سوليفان أن بايدن يرى أن الطريق إلى السلام والاستقرار في المنطقة “لا يكمن في اجتياح رفح التي يوجد بها 1.3 مليون نسمة دون وجود خطة يمكن الوثوق بها للتعامل مع السكان هناك”.

وخلال زيارة غانتس الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حاول طمأنة الإدارة الأميركية بأن إسرائيل لن تدخل رفح دون إجلاء السكان المدنيين.