الصحة في غزة: 27708 فلسطينيين استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الأربعاء إن ما لا يقل عن 27708 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 67147 بسبب الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضافت الوزارة في بيان أن 123 فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأصيب 169 آخرون في غارات إسرائيلية.

هذا ونقلت القناة 13 الإسرائيلية الأربعاء عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن بعض المطالب التي قدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن اتفاق لتبادل المحتجزين لا يمكن تلبيتها.

كما ذكر التقرير، الذي لم يذكر اسم المسؤول، أن السلطات الإسرائيلية ستبحث ما إذا كانت سترفض اقتراح حماس كليا أو ستطلب شروطا بديلة.