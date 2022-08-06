الصدر: حل البرلمان العراقي مطلب شعبي ولا بديل عنه

قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، السبت، إن حل البرلمان العراقي بات مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا “لا بديل عنه”.

وأضاف الصدر، أن “الثوار العراقيين مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا فهذه فرصتهم الوحيدة والأخيرة”.

وأكد رئيس التيار الصدري، أن حركته الاحتجاجية التي بدأت في المنطقة الرئاسية قبل أيام، مستمرة حتى تحقيق المطالب بينها حل البرلمان والمضي بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتابع الصدر في تغريدة،: “جاءت ردود إيجابية فيما يخص (حل البرلمان) وتجاوب شعبي وعشائري ومن الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني بل ومن بعض علماء الحوزة العلمية ومن بعض القيادات السياسية الكردية والسنية بل والشيعية أيضاً”.

وأعرب الصدر عن شكره لمن ساند فكرة حل البرلمان، قائلا: “أدعوهم لوقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية، ولكي نقوم بتصحيح مسار العملية السياسية التي أضرت بالعباد والبلاد”.

وتابع بالقول “تعالوا إلى كلمة سواء وإلى أفعال جادة وحقيقية، ولنبتعد عن الحوارات الهزيلة، فالعراق بحاجة للأفعال لا الأقوال”.

كما أشار الصدر إلى أن “الشعب يصبو إلى الإصلاح الحقيقي الذي ينقذهم مما هم فيه من معاناة لم يعد الصبر عليها محموداً”.

وقال “ليعلم الجميع أن الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا على الإطلاق، فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة، فاستمروا أيها الأحبة حتى تحقيق المطالب وأنا معكم أيها الشعب الأبيّ للضيم”.

وأردف زعيم التيار الصدري، قائلا: “بات (حل البرلمان) مطلباً شعبياً وسياسياً ونخبوياً لا بديل عنه. ولتسكت كل أفواه الفاسدين أينما كانوا”.

والأربعاء الماضي، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان العراقي الحالي.