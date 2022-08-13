الصدر يدعو إلى تظاهرة مليونية وسط بغداد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دون تحديد موعد للتظاهرة.

وقال وزير الصدر محمد صالح العراقي عن الصدر، قوله: “أوجّه خطابي هذا إلى الشعب العراقي الحبيب بعشائره وشرائحه وطوائفه ونسائه شيباً وشباناً وأطفالاً، فإنني اليوم أعوّل عليكم بالمناصرة للعراق من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه لكي لا تكونوا لقمة سائغة للفــساد والظلم والميلــيشيــات والتبـعية وأهواء الأحزاب الفاســدة والمتسلطة”.

وتابع: “نعم، أعوّل عليكم وأتوسّم منكم الشجاعة وعدم الخذلان، وذلك من خلال مظاهرة سلمية مليونية موحدة من جميع محافظات العراق ومناطقه وقراه وأحيائه بل ومن كل أزقّته ومنازله للتوجّه إلى العاصمة بغداد الحبيبة وإلى ساحة التحرير ثمّ إلى أخوتكم المعتصمين لمؤازرة الإصلاح حباً بالعراق”.

وختم بيانه بأن التوقيت والتعليمات الخاصة بالتظاهرة سيتم إعلانها لاحقا.

وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري في العراق إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، كما أعلن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.