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الصدر يعلن عدم مشاركته بالانتخابات التشريعية ويرفض دعم أي حزب

15 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2021 11:28 صباحًا
مقتدى الصدر

مقتدى الصدر

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أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الخميس، أنه لن يشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة، مبررا ذلك بـ”المحافظة على ما تبقى من العراق”.

وقال مقتدى الصدر إنه “بريء ممن يدعون الانتماء إلى تياره في الحكومتين الحالية والمقبلة”، مشددا على “ضرورة أن يخضع الجميع للمحاسبة”.

كما حذر الصدر خلال خطاب مفاجئ، من مغبة تكرار ما وصفه بـ”السيناريو الأفغاني والسوري في العراق”.

ويشهد العراق الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل. وكانت كتلة “سائرون” التي يتزعمها الصدر، قد فازت بالانتخابات التشريعية عام 2018 وحصلت على 54 مقعدا.

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