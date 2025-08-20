الصفدي من روسيا: على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا واضحا من الأجندات التوسعية الإسرائيلية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يدخلان قاعة خلال اجتماع في موسكو، روسيا، 20 أغسطس 2025. رويترز

شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أنه “يجب على العالم أن يدرك أن السياسات الإسرائيلية تنطلق من تنفيذ أجندات توسعية في غزة ولبنان وسوريا”.

وفي مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أمد الصفدي “أننا في المملكة الأردنية نعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وعلاقتنا مع روسيا علاقات شراكة ونعمل لتكثيف الجهود لإنهاء الصراعات والتنمية والتعاون”.

وشدد على أنه “يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا واضحا من الأجندات التوسعية الإسرائيلية، كما أنه “ثمة مسؤولية أخلاقية سياسية إنسانية ومصالح أمنية توجب تحركا يوقف هذا الدمار وهذه العنجهية الإسرائيلية”.

وحذر الصفدي من “التبعات الكارثية لتهجير مليون فلسطيني من مدينة غزة إلى جنوب غزة حيث لا توجد أدنى مقومات الحياة”، مبينا أنه “ثمة طرح من أجل وقف إطلاق النار يجب أن توافق عليه إسرائيل ويجب أن يضغط العالم من أجل أن توافق عليه إسرائيل”.

وأكد أنه “يجب أن يدخل الماء والدواء والغذاء لغزة ويجب وقف إطلاق النار ويجب أن يركز العالم على غزة وأن يسمح للصحفيين بالدخول إلى غزة وتوثيق ما يحدث في غزة من مجاعة ومعاناة، مضيفا: “يجب أن يلتفت العالم إلى عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي والاعتداءات على الأماكن المقدسة ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني فيما يخص المقدسات الإسلامية والمسيحية بما في ذلك الأرثوذكسية”.

وأعلن الصفدي أن “اعتراف جميع الدول بالدولة الفلسطينية هو خطوة جيدة”، جازما أن “تحويل حل الدولتين إلى المسار الواقعي على الأرض هو خطوة مهمة وضرورية وترجمة عملية لحل الدولتين وندعو بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية لأنه السبيل الوحيد للأمن والاستقرار”.

وذكر أن “مؤتمر حل الدولتين الذي أقامته المملكة العربية السعودية وفرنسا أكد على موافقة 150 دولة على حل الدولتين”.