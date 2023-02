"الصفيحة الأناضولية ضعيفة وخطرة".. عالم عراقيّ يتوقّع موعد "الزلزال المقبل"

بعدما حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس من زلزال جديد في الأسبوع الأول من شهر آذار/ مارس المقبل، توقع عالم الجيولوجيا العراقي صالح محمد عوض، وقوع زلزال يوم 8 آذار/ مارس المقبل في منطقة الصفيحة الأناضولية.

وكان هوغربيتس قد قال في تغريدة على “تويتر” إن “تقارب هندسة الكواكب الحرجة في 2 و5 مارس قد يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير إلى كبير جدًا وربما حتى زلزال هائل في حوالي 3-4 مارس و/أو 6-7 مارس، قد تصل قوته إلى 8 درجات”.

EARTHQUAKE WARNING

A convergence of critical planetary geometry around 2 and 5 March may result in large to very large seismic activity, possibly even a mega-thrust earthquake around 3-4 March and/or 6-7 March.https://t.co/tBZjLek4Qj

— SSGEOS (@ssgeos) February 27, 2023