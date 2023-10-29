الأحد 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023 |
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الصليب الأحمر الدولي يدعو لوقف المستوى الذي "لا يطاق" من المعاناة الإنسانية بغزة

منذ ساعة واحدة
آثار الدمار في بيت حانون شمال غزة

آثار الدمار في بيت حانون شمال غزة

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ناشدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر العالم التحرك لوقف “المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية” في قطاع غزة.

وقالت ميريانا سبولياريتش “هذا إخفاق كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه”، في وقت أعلنت إسرائيل أن حربها على غزة “دخلت مرحلة جديدة” وكثفت قصفها للقطاع.

وأضافت سبولياريتش “لقد صدمتُ من المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية، وأحض أطراف النزاع على وقف التصعيد الآن”، مشددة على أن “الخسارة المأسوية لأرواح الكثير من المدنيين أمر مؤسف”.

وتابعت “من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للجوء إليه في غزة وسط القصف المكثف. وفي ظل الحصار العسكري القائم، لا توجد أيضا استجابة إنسانية كافية ممكنة حاليا”.

وكانت سبولياريتش تتحدث بعد ساعات على انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة “التصعيد غير المسبوق” للقصف على غزة ودعوته إلى وقف “فوري” لإطلاق النار.

وحذر الجيش الإسرائيلي السبت سكان مدينة غزة في شمال القطاع من أن المنطقة أصبحت الآن “ساحة معركة” وأمرهم بـ”الإخلاء الفوري” نحو الجنوب.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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