الصليب الأحمر: الوضع في غزة يتدهور كل ساعة

صرحت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت 9 مارس/آذار 2024، إن الحرب في غزة حطمت “كل معاني الإنسانية المشتركة”، داعياً إلى وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الرهائن والسماح بالوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين.

وقالت ميريانا سبولياريتش، في بيان، إنه بعد خمسة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس “يتدهور الوضع في قطاع غزة كل ساعة ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه”، معتبرة أن “عدد القتلى المدنيين واحتجاز الرهائن أمران يصدمان وغير مقبولين”.

وأضافت أن “هذه الحرب الوحشية كسرت كل إحساس بالإنسانية المشتركة”.

وفي مواجهة هذه “المعاناة العميقة”، تطلق اللجنة الدولية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، ثلاثة نداءات عاجلة.

فهي تدعو إلى “وقف الأعمال العدائية” لتسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني.

كما تكرر طلبها السماح لها بزيارة الرهائن الذين خُطفوا خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، وإطلاق سراحهم “بلا شروط”.

وتدعو سبولياريتش إلى احترام كرامتهم وسلامتهم واحتياجاتهم الطبية.

وأخيرا، تؤكد المنظمة ضرورة “معاملة المحتجزين الفلسطينيين معاملة إنسانية والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم”، مطالبة أيضا ب”إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسماح لها بزيارة الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل”.