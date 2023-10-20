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الصليب الأحمر: لوقف القتال والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

منذ 22 دقيقة
آثار الدمار في كنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة

آثار الدمار في كنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة

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دعا الصليب الأحمر لوقف القتال والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي في تصريح سابق أن الحرب ستستمر لأسابيع وأمامنا تحديات وأيام صعبة.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر منذ السابع من أكتوبر إلى 4137 وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 4137 مواطنا وإصابة 13162آخرين بجروح مختلفة”.

وبحسب الوزارة فإن “16 شهيدا وعشرات الجرحى” قتلوا جراء استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس وسط قطاع غزة مساء الخميس.

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