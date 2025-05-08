الصليب الأحمر: معاناة غزة تشكك في إنسانيتنا من جذورها

قال بيير كرينبول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس إن على الحكومات التحرك فورا لوقف الفظائع في غزة، مضيفا أن المعاناة هناك وصلت إلى حد “يشكك في إنسانيتنا من جذورها”.

وفرضت إسرائيل حصارا شاملا على القطاع في مارس آذار، عندما استأنفت حملتها العسكرية المدمرة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد وقف لإطلاق النار في حرب مستمرة منذ 19 شهرا.

وأغلقت عشرات المطابخ الخيرية في غزة أبوابها اليوم الخميس بسبب نقص الإمدادات، مما أدى إلى قطع شريان حياة يستخدمه مئات الآلاف من الناس، وأثار مخاوف من المزيد من الوفيات المرتبطة بسوء التغذية.

وأضاف بيير كراهينبول للصحفيين في جنيف “إنها لحظة حاسمة لأن ترفض الدول والجهات الفاعلة العالمية والأطراف المعنية السماح باستمرار هذا الرعب المتواصل دون انقطاع”.

ومضى يقول “يجب أن يشعر الجميع بأنه قد طفح الكيل إزاء ما يحدث في غزة”، دون أن يحمل أي طرف المسؤولية.

وأردف “لا أستطيع أن أشعر بالارتياح إزاء التكلفة البشرية لهذا الصراع، و(أقول) بصراحة إذا كان هذا هو مستقبل الحرب فيجب أن نشعر جميعا بالرعب”.