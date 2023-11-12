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الصليب الأحمر يدعو إلى تدخل عاجل لحماية المدنيين المحاصرين في غزة

منذ 17 دقيقة
من مجمع الشفاء في مدينة غزة (فرانس برس)

من مجمع الشفاء في مدينة غزة (فرانس برس)

وكالة أنباء العالم العربي
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دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد إلى تدخل عاجل لحماية المدنيين المحاصرين وسط القتال في قطاع غزة “سواء كانوا يحاولون الإخلاء أو البقاء في أماكنهم”.

وقال مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة وليام شومبرغ إن ما يحدث في القطاع “مأساة إنسانية لا تحتمل”، لافتا إلى أن الطواقم التابعة للجنة “تفتقر إلى الضمانات الأمنية الأساسية اللازمة للتحرك في شمال القطاع”.

وأضاف “تشعر اللجنة الدولية بقلق بالغ إزاء الظروف المحفوفة بالمخاطر وغير الآمنة التي يجري في ظلها إجلاء المدنيين”.

وتابع شومبرغ أن مائة ألف نازح يفتقرون إلى الضروريات مثل المأوى والغذاء والمياه ومستلزمات النظافة، محذرا من أن الأوضاع تقترب بسرعة من “شفا كارثة إنسانية”.

وقال إن المنطقة الجنوبية في غزة تفتقر إلى التجهيزات اللازمة لتلبية احتياجات العدد الهائل من الأشخاص الذين يصلون إليها وكمية المساعدات الإنسانية الواردة “غير كافية على الإطلاق”.

وشدد مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة على أن اللجنة مستعدة لأداء دورها كوسيط محايد ودعم عمليات إخلاء المرافق الطبية في غزة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب موافقة أطراف النزاع.

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