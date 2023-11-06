الأثنين 22 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 6 نوفمبر 2023 |
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الصليب الأحمر يرافق قافلة سيارات إسعاف من غزة إلى معبر رفح

منذ 11 دقيقة
صورة للمساعدات الإنسانية الموجودة من الناحية المصرية لمعبر رفح

صورة للمساعدات الإنسانية الموجودة من الناحية المصرية لمعبر رفح

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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاثنين إنها رافقت قافلة مكونة من أربع سيارات إسعاف تنقل مرضى من مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى معبر رفح الحدودي لتكسر تعليقا مؤقتا لعمليات الإجلاء بعد ضربة إسرائيلية على سيارة إسعاف.

وقال وليام شومبورج رئيس مكتب اللجنة الدولية في غزة في بيان “إنه لمن دواعي الارتياح الكبير أن نعرف أن هؤلاء المرضى آمنون وسيتلقون الرعاية الطبية العاجلة”.

وأضاف البيان أن سيارتين تابعتين للجنة الدولية رافقتا سيارات الإسعاف.

هذا وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، إن جيشه ألقى على مدينة غزة وحدها أكثر من 10 آلاف قنبلة.

وأكد صحيفة “نيويورك تايمز”، أن إسرائيل استخدمت قنبلتين على الأقل تزن الواحدة منهما ألفي رطل (نحو 900 كيلوغرام)، خلال قصفها مخيم جباليا في قطاع غزة، الثلاثاء الماضي. وتعد هذه القنبلة ثاني أكبر قنبلة في ترسانة إسرائيل، حسب الصحيفة الأميركية.

ويبلغ عرض الحفرتين الناتجتين عن الانفجار 12 مترا، وهي أبعاد تتفق مع الانفجارات تحت الأرض التي قد ينتجها هذا النوع من الأسلحة، في التربة الرملية الخفيفة.

وتعرض مخيم جباليا لقصف يومي الثلاثاء والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه أسفر عن 195 قتيلا و777 مصابا و120 مفقودا.

فيما ذكرت تقديرات فلسطينية في أكتوبر الماضي، أن الجيش الإسرائيل ألقى 12 ألف طن من المتفجرات على غزة، وهو ما يعادل قوة القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما إبان الحرب العالمية الثانية.

    المصدر :
  • رويترز

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