الصليب الأحمر ينقل مساعدات إلى قرة باغ عبر طريقين

يجري الاثنين إيصال الأغذية والأدوية الضرورية إلى منطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها عبر طريقين بصورة متزامنة في خطوة قد تخفف توترا متصاعدا بين أذربيجان وأرمينيا.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها أرسلت شاحنات عبر ممر لاتشين الذي يصل أرمينيا بالجيب الجبلي من الجنوب الغربي وعبر طريق أغدام من أراض تسيطر عليها حكومة أذربيجان باتجاه الشمال الشرقي.

وذكرت آريان باور المديرة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في أوروبا وآسيا الوسطى “نشعر بارتياح بالغ لأن كثيرا ممن يعتمدون على المساعدات الإنسانية سيحصلون أخيرا في الأيام المقبلة على الدعم الذي هم في أمس الحاجة إليه”.

وتابعت “يصطف الأفراد لساعات من أجل الخبز. إنهم يحتاجون بشكل عاجل إلى إغاثة مستدامة من خلال الشحنات الإنسانية المنتظمة”.

وأوضحت أن الفضل في توصيل الأغذية والأدوية يرجع إلى اتفاق بين السلطتين المتنازعتين.