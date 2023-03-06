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الصليب الاحمر يحذر من انهيار شبكة المياه بشمال غرب سوريا بعد الزلزال

منذ 11 دقيقة
آثار الزلزال المدمر في سوريا

آثار الزلزال المدمر في سوريا (رويترز)

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حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاثنين من خطر انهيار شبكة المياه المتهالكة في أنحاء محافظة حلب بشمال غرب سوريا التي أنهكتها الحرب بعد شهر من وقوع الزلزال.

ولقي نحو ستة آلاف حتفهم في الزلزال الذي وقع في 6\2\2023 الهزات الارتدادية التي أعقبته في سوريا، ومات معظمهم في منطقة تسيطر عليها المعارضة بالقرب من الحدود التركية.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومقرها جنيف، في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الكارثة تسببت في أضرار مباشرة للبنية التحتية للمياه في المنطقة مما قلل من كفاءتها وزاد من خطر تسرب المياه الملوثة وحذرت من “انهيار محتمل”.

وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي للشرق الأوسط والشرق الأدنى باللجنة “إن احتمال حدوث عواقب وخيمة على الصحة العامة نتيجة الزلزال مرتفع بشكل مخيف”.

والكوليرا منتشرة بالفعل في أجزاء من سوريا وتم تسجيل حالتي وفاة على الأقل منذ وقوع الزلزال.

وأضافت اللجنة أن العديد من خزانات المياه الموجودة على أسطح المنازل دمرت خلال الكارثة مما زاد من الضغط على نظام المياه الذي تداعى بالفعل بسبب صراع مستمر منذ 12 عاما.

    المصدر :
  • رويترز

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