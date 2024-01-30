الصندوق الأسود يكشف ما تعرضت له "إيل 76" فوق بيلغورود

بعد نحو أسبوع من تحطمها فوق بيلغورود، أكدت بيانات الصندوق الأسود للطائرة “إيل-76” التي أسقطتها القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلغورود تعرضها لتأثير خارجي.

جاء ذلك نقلا عن مصدر في وكالات إنفاذ القانون لوكالة “تاس”، حيث تابع المصدر: “تستبعد بيانات الصندوق الأسود جميع الروايات المحتملة لتحطم الطائرة (إيل-76)، وتؤكد تعرض الطائرة لتأثير خارجي، وأسقطت في الهواء.. كل شيء واضح”.

وأضاف أن تحليل بيانات الصندوق الأسود مستمر، وقال: “العمل على وشك الانتهاء، ولسنا في عجلة من أمرنا”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن طائرة نقل عسكرية من طراز إليوشن “إيل-76” تحطمت في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وقالت الوزارة “قرابة الساعة 11:00 بتوقيت موسكو (8:00 ت.غ) تحطمت طائرة من طراز اليوشين 76 في منطقة بيلغورود، وكان على متنها 65 جنديا من الجيش الأوكراني الأسرى نقلوا إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل وستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين”.

كما أوضحت أن “لجنة من القوات الجوية الروسية توجهت إلى موقع تحطم الطائرة لتحديد أسباب الكارثة”.

فيما قال أندريه كارتابولوف عضو البرلمان الروسي والجنرال المتقاعد، إن طائرة النقل العسكرية التي تحطمت في جنوب روسيا، سقطت بعد استهدافها بثلاثة صواريخ أرسلها الغرب لأوكرانيا.

ولم يذكر كارتابولوف مصدر معلوماته. وقال إن التحقيقات ستكشف ما إذا كانت الصواريخ من طراز باتريوت أم من طراز إيريس-تي.

يذكر أنه منذ بدء هجومها على أوكرانيا، شهدت روسيا العديد من الكوارث الجوية التي شملت طائرات الجيش.