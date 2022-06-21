الصندوق السيادي القطري: الركود سيضرب أجزاءً من العالم

توقع “منصور بن إبراهيم آل محمود” الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن بعض أجزاء العالم، وربما يكون ذلك في أوروبا، ستشهد ركودًا.

وأضاف، في المنتدى الاقتصادي القطري الذي تنظمه بلومبرج، أن الجهاز انتقائي في ما يتعلق بأوروبا، لكنه لم يتوقف عن الاستثمار فيها ويمضي قدما بكامل سرعته في الولايات المتحدة وآسيا.

ويملك الجهاز، وهو الصندوق السيادي القطري، حصصًا في كريدي سويس وفولكسفاجن ضمن حافظة استثماراته في أوروبا.

في المنتدى ذاته، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا “إيلون ماسك” أن الشركة ستلجأ الى تخفيض عدد الموظفين في الأشهر المقبلة لأن الركود أمر وارد.

ويتوقع أغنى رجل في العالم أن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة وارد.

ومثلت تصريحات ماسك أكبر شرح تفصيلي عن خططه لخفض عدد الموظفين في تسلا، وذلك في أول ظهور له شخصيا منذ أن أفادت رويترز في بداية الشهر الجاري بأن الشركة ستخفض عدد الموظفين بنحو عشرة بالمئة وستوقف التعيينات في فروعها بجميع أنحاء العالم.

وخلال منتدى قطر الاقتصادي، قال ماسك إن التخفيضات لن تنطبق إلا على العاملين برواتب، وستصل إلى نحو 3.5 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين في الشركة، وهي التغييرات التي وصفها بأنها “ليست بأمر مبالغ فيه”.