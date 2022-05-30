الصواريخ.. رسائل تهديد روسية للسويد وفنلندا

اعتبرت صحيفة التايمز البريطانية، أن التجربة الروسية لصاروخ فرط صوتي يوم السبت الماضي، كانت بمثابة ”رسالة تهديد“ واضحة إلى السويد وفنلندا، في خضم سعيهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وكانت القوات الروسية أطلقت من فرقاطة ”أميرال جورشكوف“، صاروخا فرط صوتي من طراز ”زيركون“ على هدف على بعد 600 ميل في البحر الأبيض.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه ”يمكن تسليح صاروخ (زيركون)، الذي يوصف بأنه أسرع صاروخ غير باليستي في العالم، برؤوس حربية تقليدية أو نووية، و“يُعتقد أنه قادر على التهرب من أكثر الدفاعات تطورا“.

وأضافت أن ”التجربة الصاروخية جاءت ردا على إعلان فنلندا الجمعة، أنها ستنصب أسطولها من الطائرات المقاتلة من طراز ”إف-35“ في الدائرة القطبية الشمالية اعتبارًا من عام 2026، وهو ما يمكن أن يزيد قدرة قاعدة ”الناتو“ في أقصى الشمال“.

وأشارت ”التايمز“ إلى أن ”صواريخ زيركون، التي يُزعم أنها تصل إلى تسعة أضعاف سرعة الصوت، هي واحدة من عدة صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت يتم تطويرها في روسيا“.

والشهر الماضي، اختبرت موسكو أيضا صاروخًا جديدًا عابرًا للقارات يحمل اسم ”Sarmat“ أو“Satan 2″، وهو قادر على حمل عشرة رؤوس حربية نووية أو أكثر ويمكنه الوصول إلى الولايات المتحدة.