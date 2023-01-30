الصور الاولية لحادثة الطعن في بروكسل

أظهرت صور أولية تفاصيل عن حادثة الطعن التي وقعت في مترو بروكسل قرب مبنى الاتحاد الأوروبي، الاثنين.

وكشف مقطع فيديو مصور من أحد الحاضرين، رجال الأمن يطوقون رجلاً ( يبدو أنه المشتبه به) يرتدي بنطالا وتي شيرت بالأبيض والأسود، ويطلبون منه الانبطاح على الأرض.

وأسفر الهجوم عن إصابة شخص، لكن الشرطة لم تستطع التأكيد لرويترز ما إذا كان الشخص مصابا بجروح خطيرة أم لا.

من جانبه، أكدت العربية، أن حادثة الطعن وقعت قرب مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

كما قال إن شرطة بلجيكا تحقق بدوافع المشتبه به.

وشهدت بروكسل حادثة طعن في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حين قتل رجل شرطة طعنا قرب محطة قطار شمال العاصمة.