الأثنين 21 ربيع الأول 1444 ﻫ - 17 أكتوبر 2022 |
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الصومال.. اميركا تفرض عقوبات على شبكة تسهيل الشؤون المالية لحركة الشباب

منذ ساعة واحدة
عناصر من حركة الشباب الإرهابية بالصومال

عناصر من حركة الشباب الإرهابية بالصومال

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين عقوبات على ستة رجال قالت إنهم أفراد في شبكة اشتركت في شراء الأسلحة والتسهيلات المالية واستقطاب الأفراد لحركة الشباب الإسلامية المسلحة في الصومال.

وقال برايان نلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان “وزارة الخزانة تركز على تحديد وتعطيل شبكات تنظيم الشباب غير الشرعية التي تمارس أعمالها في شرق أفريقيا”.

وتابع “سنواصل اتخاذ إجراءات ضد أنشطة تهريب الأسلحة وجمع المال التي يقوم بها تنظيم الشباب والجهات الأخرى التابعة (لتنظيم القاعدة)”.

    المصدر :
  • رويترز

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