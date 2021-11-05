الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصومال تطرد نائب الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي لديها

5 - نوفمبر - 2021
الصومال

الصومال

A A A
طباعة المقال

أعلنت الخارجية الصومالية مساء أمس الخميس، سيمون مولونغو، نائب الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي في الصومال “شخصا غير مرغوب فيه”.

وفي رسالة بعثتها إلى مفوضية الاتحاد، اتهمت الخارجية الصومالية الأوغندي مولونغو بارتكاب “أنشطة لا تتوافق مع تفويض بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) واستراتيجية الصومال الأمنية”، دون أن توضح طبيعة تلك الأنشطة.

وأشارت الرسالة إلى ضرورة أن يغادر سيمون مولونغو الصومال في غضون سبعة أيام.

من جانبه، كتب وزير الخارجية الصومالي محمد عبد الرزاق، عبر “تويتر”، إن الحكومة الفيدرالية “ستحاسب موظفي بعثة الاتحاد الإفريقي، خاصة أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية والذين يتوقع منهم تجنب أي شيء من شأنه تشويه صورتهم وواجباتهم تجاه أعمال حفظ السلام للأمم المتحدة والاتحاد”.

وحسب مراقبين، يعود الخلاف إلى سبل مواجهة أمن الصومال لما بعد انتهاء تفويض “أميصوم” نهاية العام الجاري.

ويريد الاتحاد الإفريقي توسيع “أميصوم” إلى مهمة مشتركة مع الأمم المتحدة وتوسيع دائرة الدول المساهمة لضمان تمويل دائم لعمليات حفظ السلام في الصومال، أو الانسحاب الشامل والفوري بناء على تقرير خبراء صادر في أغسطس الماضي بعد تقييم الوضع الأمني ومراجعة إنجازات “أميصوم”.

لكن الحكومة الفيدرالية رفضت خيار التوسيع الذي طرحه التقرير، وتريد تسليم مسؤولية أمن الصومال إلى الجيش وأجهزة الأمن الوطنية الأخرى تدريجيا وفقا لاتفاق سابق بين مقديشو والاتفاق الإفريقي.

يذكر أنه في مايو الماضي، طالبت السلطات الصومالية الاتحاد الإفريقي باستبدال مبعوثه الخاص إلى الصومال، جون ماهاما، الذي قالت إن التكتل الإفريقي لم يستشر مقديشو حول تعيينه.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

علما ألمانيا وأوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ألمانيا تخطّط لإرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا
علم الهند
الهند.. إقالة 3 ضباط لإطلاقهم صاروخًا على باكستان عن طريق الخطأ
رئيس وزراء باكستان السابق "عمران خان"
استدعاء رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان للمحكمة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

اضراب
اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
عناصر من مليشيا حزب الله
استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟
اليسا وزياد برجي
شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا