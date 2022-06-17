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الصومال.. قوات الأمن وسكان يقتلون 70 متشددا في هجوم

منذ 8 دقائق
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قتل سكان مسلحون وقوات الأمن المحلية في ولاية جلمدج الصومالية، 70 من متشددي حركة الشباب خلال تصديهم لغارة شنتها الحركة على بلدة باهدو اليوم الجمعة، بحسب ما قال مسؤول محلي لـ “رويرز”.

ونشرت هيئة الإذاعة الحكومية صورا على تويتر لنحو 20 جثة بالزي العسكري قالت إنها بعض من جثث المهاجمين الذين لاقوا حتفهم.

وقالت إذاعة الأندلس التابعة لحركة الشباب إن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة فقدت تسعة من مقاتليها وأضافت أن عناصرها قتلوا 27 جنديا في معركة شرسة بعد صلاة الفجر.

وقال أحمد شاير وزير الإعلام بولاية جلمدج لرويترز “أطلق سكان مسلحون ورجال دين النار من كل نافذة وكل منزل ومن كل زقاق وقتلوا المسلحين”.

وأضاف أن طفلين ورجل دين من البلدة لاقوا حتفهم في القتال، بينما تم تفكيك أربع سيارات ملغومة بعد فرار المتمردين.

    المصدر :
  • رويترز

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