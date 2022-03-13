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الصومال.. مقتل 200 إرهابي في غارة جوية

13 - مارس - 2022
آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 12:43 مساءً
عناصر من حركة الشباب الإرهابية بالصومال

عناصر من حركة الشباب الإرهابية بالصومال

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قُتل 200 قيادي وعنصر من حركة الشباب الإرهابية، الأحد، في غارة جوية نفذها الجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

في السياق، أفادت إذاعة “صوت الجيش” الرسمية بأن الغارة استهدفت معقلا لحركة الشباب يقع على بعد 20 كيلومترا شرقي بلدة “وبحو” في محافظة غلغدود وسط الصومال.

ولم تذكر السلطات الأمنية تفاصيل إضافية عن العملية العسكرية، أو الشركاء الدوليين الذين دعموا تنفيذ الغارة، وشكل هذا الدعم.

وتساعد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجيش الصومالي بين الحين والآخر، في تنفيذ الغارات الجوية على معاقل حركة “الشباب”.

وفي الفترة الأخيرة، كثف الجيش الصومالي عملياته للضغط على حركة الشباب لوقف أنشطتها الإرهابية في جنوب ووسط البلاد.

وتنشط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، في استهداف قوات الأمن والمدنيين، وتحاول عرقلة الانتخابات الجارية في الصومال في الوقت الحالي.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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