الأحد 3 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 27 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصومال.. هجوم مسلح قرب القصر الرئاسي في مقديشو

منذ 14 دقيقة
العاصمة مقديشو

العاصمة مقديشو

A A A
طباعة المقال

قال ضابط بالشرطة لرويترز، الأحد، إن مسلحين يشتبه بكونهم متشددين من حركة الشباب هاجموا فندقا يستخدمه مسؤولون حكوميون في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأضاف الضابط محمد عبدي أن المهاجمين اقتحموا فندق فيلا روز، القريب من القصر الرئاسي، بالمتفجرات والبنادق. ولم يتضح بعد عدد المهاجمين.

وكتب وزير الدولة لشؤون البيئة آدم أو هيرسي على حسابه على تويتر أنه نجا من “تفجير إرهابي استهدف مقر إقامتي” في الفندق، الذي يقيم فيه العديد من المسؤولين الحكوميين

ويخوض الصومال حرباً منذ سنوات ضد “حركة الشباب” المسلحة، التي تأسست مطلع 2004 وتتبع فكريا لتنظيم “القاعدة”، وسبق أن تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محمد شياع السوداني
العراق يعلن استرداد 13 مليون دولار من الأموال الضريبية المسروقة
الشرطة اليونانية
عنف واعتداء جنسي.. فضيحة تلف منظمة يونانية تعنى بشؤون الأطفال
محطة زابوريجيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تحول كبير في حرب أوكرانيا.. روسيا قد تغادر محطة زابوريجيا النووية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الحكم ويلتون بيريرا سامبايو خلال مباراة السعودية وبولندا
كأس العالم قطر ٢٢
أخطاء قاتلة.. حكم مباراة السعودية وبولندا في ورطة!
أحد مشجعي المنتخب السعودي خلال نقاش حاد مع مراسل إسرائيلي
كأس العالم قطر ٢٢
بالفيديو.. كلمات نارية لمشجع سعودي في وجه مراسل إسرائيلي
لاعب المنتخب الأمريكي لكرة القدم "ويستون ماكيني"
كأس العالم قطر ٢٢
بالفيديو.. تصرف مستفز للاعب المنتخب الأمريكي مع أحد المصورين يثير غضب الجماهير!