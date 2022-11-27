الصومال.. هجوم مسلح قرب القصر الرئاسي في مقديشو

قال ضابط بالشرطة لرويترز، الأحد، إن مسلحين يشتبه بكونهم متشددين من حركة الشباب هاجموا فندقا يستخدمه مسؤولون حكوميون في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأضاف الضابط محمد عبدي أن المهاجمين اقتحموا فندق فيلا روز، القريب من القصر الرئاسي، بالمتفجرات والبنادق. ولم يتضح بعد عدد المهاجمين.

وكتب وزير الدولة لشؤون البيئة آدم أو هيرسي على حسابه على تويتر أنه نجا من “تفجير إرهابي استهدف مقر إقامتي” في الفندق، الذي يقيم فيه العديد من المسؤولين الحكوميين

ويخوض الصومال حرباً منذ سنوات ضد “حركة الشباب” المسلحة، التي تأسست مطلع 2004 وتتبع فكريا لتنظيم “القاعدة”، وسبق أن تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.