الصيف سيكون حارا على الروس.. وصول منظومة صواريخ هيمارس لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الخميس إن منظومة راجمة الصواريخ (هيمارس) التي أرسلتها الولايات المتحدة وصلت إلى أوكرانيا.

وأضاف على تويتر “شكرا لزميلي وصديقي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على هذه الأدوات القوية! الصيف سيكون حارا على المحتلين الروس. وسيكون الأخير بالنسبة لبعضهم”.

عين روسيا على ليسيتشانسك

تلوح في الأفق معركة ”طاحنة“ في مدينة ليسيتشانسك، حيث تسعى موسكو لإخضاعها لتضمن السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك، فيما تسيطر القوات الروسية بشكل شبه كامل على مدينة سيفيردونتسك المجاورة.

ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية أن ”معركة جديدة في شرق أوكرانيا تلوح في الأفق في ليسيتشانسك، في وقت تقع توأمها سيفيرودونتسك بالكامل تقريبًا في أيدي روسيا“.

وقالت الصحيفة إن ”ليسيتشانسك هي هدف موسكو التالي للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية بالكامل، حيث قال عمدة سيفيرودونتسك إن ما يصل إلى 8 آلاف شخص لا يزالون محاصرين في مدينته، بينما تم نقل آخرين إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين محليين في ليسيتشانسك، قولهم إنهم ”يستعدون لإغلاق المدينة باستثناء مهمات الإنقاذ العسكرية والإنسانية“، مشيرين إلى أن ”الجنود يقومون بحفر الخنادق حول التقاطعات الرئيسية، ونقل الدبابات إلى مواقعها وتمويهها بفروع الأشجار، وسد الشوارع المليئة بالركام بالسيارات المحطمة وجذوع الأشجار“.