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الصين أعطت أكثر من 661 مليون جرعة من لقاحات كورونا

1 - يونيو - 2021
الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

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تواصل الصين جهودها للوصول إلى مناعة القطيع لمواجهة فيروس كورونا، حيث أعلنت السطات الصحية في البلاد أنها قدمت حوالي 22.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال يوم أمس الاثنين31 مايو وحده.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لجرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي تم إعطاؤها للسكان إلى 661.47 مليون جرعة، بحسب بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بكوفيد-19، الإثنين، انخفاضا من 27 حالة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وأوضحت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 15 نزولا من 19 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91122 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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