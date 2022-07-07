الخميس 8 ذو الحجة 1443 ﻫ - 7 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين.. أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات شمال شرق البلاد

منذ 36 دقيقة
فيضانات في الصين (أرشيف)

فيضانات في الصين (أرشيف)

A A A
طباعة المقال

هطلت أمطار غزيرة على شمال شرق الصين الخميس 7 تموز، مما تتسبب بفيضانات حاصرت الحافلات وأغرقت الطرق وعرقلت الحركة في المدن، مع توقع المزيد من العواصف في الأيام المقبلة.

وفي شينيانغ عاصمة إقليم لياونينغ، استيقظ السكان على رسالة نصية على هواتفهم المحمولة تخطرهم بإرجاء الذهاب إلى العمل وإلغاء أي أنشطة غير أساسية بسبب “الطقس السيء”.

وذكر التلفزيون الرسمي أن رجال الإنقاذ اضطروا لنقل خمسة طلبة وسائق حافلتهم المدرسية بقوارب مطاطية بعدما غمرت المياه الحافلة.

وعلى مدى الشهر الماضي، واجهت الصين موجة من الطقس السيء شملت موجات حر وفيضانات قياسية، وأرجع خبراء الطقس السبب إلى تغير المناخ.

وأصدر إقليما جيلين ولياونينغ في شمال البلاد تحذيرات من الفيضانات.

وعلى مدى الاثنتي عشرة ساعة المقبلة، من المتوقع أن تغرق الأنهار التي فاضت على ضفتيها المناطق الزراعية والحضرية في مدينتي تشانغتشون وسيبينغ.

ومن المتوقع أن يشهد لياونينغ وجيلين المزيد من الأمطار الغزيرة في اليومين المقبلين قيل أن يبدأ انحسار الأمطار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مستويات قياسية.. ديون الصين ستقفز في 2022
علما تركيا وإسرائيل
تركيا وإسرائيل توقّعان أول اتفاق طيران منذ عام 1951
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
التمرّد على جونسون مستمر.. وزير الأمن يستقيل من منصبه

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعاً جديداً... فكم بلغ؟
جبران باسيل الى جانب ميشال عون
عون لباسيل... "بدك تعمل رئيس؟"
النازحون السوريون
خطة لبنانية لإعادة النازحين السوريين... ماذا في تفاصيلها؟