الصين.. ارتفاع إصابات كورونا اليومية

سجلت الصين، اليوم الأحد، 206 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت، ارتفاعا من 140 في اليوم السابق.

وذكر بيان لللجنة الوطنية للصحة في الصين أن 158 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 87 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وسجلت الصين أيضا 29 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، ارتفاعا من 24 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الجمعة 101077 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وكانت السلطات الصينية، قد فرضت حجرا صحيا في مدينة شيان التي تضم 13 مليون نسمة، للحد من انتشار كورونا، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مسؤولين صينيين