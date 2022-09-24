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الصين: الأولوية الملحة في أوكرانيا تذليل العقبات أمام محادثات السلام

منذ 46 دقيقة
علما الصين وروسيا

علما الصين وروسيا

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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، إن بكين تدعم جميع الجهود الرامية إلى الحل السلمي “للأزمة” في أوكرانيا، مضيفا أن الأولوية الملحة تتمثل في تيسير محادثات السلام.

وقال وانغ في كلمته “جوهر الحل هو معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف وإقامة بنية أمنية متوازنة وفعالة ومستدامة”.

وأضاف “ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الحيلولة دون امتداد الأزمة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية”.

وتقف الصين، الحليف الاستراتيجي لروسيا، بثبات على حافة الصراع منتقدة العقوبات الغربية على روسيا لكن دون إقرار الحملة العسكرية الروسية أو المساعدة فيها.

وفي اعتراف مفاجئ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأسبوع الماضي إن الرئيس الصيني شي جين بينغ لديه مخاوف بشأن أوكرانيا.

واجتمع وانغ مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمدة 90 دقيقة في نيويورك أمس الجمعة. ويعد الاجتماع اتهمت الصين الولايات المتحدة بإرسال “إشارات خاطئة وخطيرة جدا” بشأن تايوان بعد أن قال بلينكن لوانغ إن الحفاظ على سلام واستقرار تايوان أمر بالغ الأهمية.

وتصاعد التوتر إزاء تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لها في أغسطس آب وهي الزيارة التي أعقبتها مناورات عسكرية صينية واسعة النطاق، وكذلك بعد تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدفاع عن الجزيرة التي تحظى بحكم ديمقراطي.

    المصدر :
  • رويترز

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