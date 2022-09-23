الصين.. الجفاف يضرب أكبر بحيرة في البلاد

أعلن إقليم جيانغشي بوسط الصين حالة التأهب من المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى، لإمدادات المياه لأول مرة بعدما تضاءلت بحيرة بويانغ للمياه العذبة، أكبر بحيرة في البلاد، إلى مستوى قياسي منخفض، حسبما ذكرت حكومة الإقليم، الجمعة.

وتعاني بحيرة بويانغ، وهي عادة منفذ فيضان حيوي لنهر اليانغتسي، أطول أنهار الصين، من الجفاف منذ شهر حزيران، حيث انخفض منسوب المياه في نقطة مراقبة رئيسية من 19.43 متر إلى 7.1 متر خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال مركز مراقبة المياه في جيانغشي إن مستويات المياه في بويانغ ستنخفض أكثر في الأيام المقبلة، مع استمرار الحد الأدنى من هطول الأمطار، مضيفًا أنّ هطول الأمطار منذ شهر تموز أقل بنسبة 60 بالمئة عن العام السابق.

كذلك، أبلغ ما يصل إلى 267 محطة أرصاد جوية في جميع أنحاء الصين عن درجات حرارة قياسية في شهر آب، كما أدت موجة الجفاف الطويلة على طول حوض نهر اليانغتسي إلى تقليص إنتاج الطاقة الكهرومائية وألحق الضرر بنمو المحاصيل قبل حصاد الخريف.

وعلى الرغم من أن الأمطار الغزيرة خفّفت من الجفاف في معظم أنحاء جنوب غرب الصين، إلا أن المناطق الوسطى لا تزال تعاني، مع ظروف شديدة الجفاف تمتد الآن لأكثر من 70 يومًا في جيانغشي.