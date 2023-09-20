الصين.. بعد الإعصار العنيف تحذيرات بالمزيد من الطقس السيء

قالت وسائل إعلام رسمية الأربعاء إن مسؤولي الأرصاد الجوية في الصين كثفوا تحذيراتهم من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية في مناطق عدة.

يأتي ذلك بعد يوم من إعصار عنيف تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بإقليم جيانغسو بشرق البلاد ومقتل خمسة أشخاص.

الواقعة الأحدث خلال أسابيع من طقس مدمر ومميت دفعت السلطات إلى الدعوة لتوخي الحذر من هبوب الرياح القوية في المناطق الساحلية قرب البحر الأصفر قبالة إقليم جيانغسو.

وكان الإعصار الذي وقع أمس الثلاثاء 19\9\2023 قصيرا لكنه عنيف إذ أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات مقلوبة وخطوط كهرباء مدمرة وحطاما متطايرا تناثر معظمه في شوارع مدينة سوشيان بشمال الإقليم.

وذكرت قناة سي.سي.تي.في الصينية أن أربعة أشخاص أصيبوا إضافة إلى الخمسة الذين لقوا حتفهم عندما ضرب الإعصار بشكل مفاجئ منطقة مكتظة بالسكان عند الساعة 5:20 مساء بالتوقيت المحلي، مما أسفر عن إلحاق أضرار أو تدمير 1800 منزل فضلا عن إتلاف أفدنة من المحاصيل.

وأصدرت السطات تحذيرات من الأحوال الجوية الأربعاء في منطقة تشونغتشينغ، وعدة مناطق بجنوب غرب إقليم قويتشو وجنوب إقليم خنان وشرق إقليم آنهوي ووسط إقليم هوبي.