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الصين تؤكد استعدادها للتغلب على المخاطر في التجارة بعد زيادة الرسوم الأمريكية

منذ 8 دقائق
الصين وأمريكا -رويترز

الصين وأمريكا -رويترز

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أعلنت بكين أنها تمتلك الثقة والقدرة على مواجهة التحديات في التجارة الخارجية، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إلى 125%.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية خه يونغ تشيان، في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن “إمكانات السوق الصينية الضخمة تتزايد باستمرار، ويتواصل تطبيق سياسات استقرار الاقتصاد والتجارة الخارجية. وتتمتع التجارة الخارجية الصينية بالثقة والقدرة على التغلب على مختلف المخاطر والتحديات”.

كما أشارت إلى أنه منذ بداية هذا العام، زادت المخاطر والتحديات التي تواجه تنمية التجارة الخارجية للصين “بشكل كبير”.

من جهته صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان بأن الصين ستقاتل حتى النهاية إذا بدأت الولايات المتحدة حربا جمركية.

وقال المسؤول: “لا رابح في حروب الرسوم الجمركية والتجارة. الصين لا تريد القتال، لكنها لا تخشى منه. لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يحرم الشعب الصيني من حقوقه ومصالحه المشروعة، ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما تدمر القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية ونظام التجارة متعدد الأطراف، كما أكد الدبلوماسي”.

وبعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية، ارتفعت التعريفة الجمركية الأمريكية على السلع الصينية إلى 125%، في حين وصلت التعريفة الجمركية الصينية على السلع الأمريكية إلى 84%.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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