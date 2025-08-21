الصين تؤكد رغبتها في تعزيز التعاون الصناعي والزراعي والتعديني مع باكستان

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال لنظيره الباكستاني محمد اسحق دار في إسلام اباد اليوم الخميس إن بكين راغبة في التعاون مع باكستان في مجالات الصناعة والزراعة والتعدين.

وقال وانغ إن بكين ستواصل دعم باكستان في حماية استقلالها الوطني وسيادتها وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب، وأضاف أن الصين ستواصل إعطاء الأولوية لباكستان في دبلوماسيتها بالمنطقة.

وأكد وانغ على ضرورة تعاون البلدين لحماية النظام التجاري متعدد الأطراف ومعارضة المضايقات أحادية الجانب وتطوير الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.