الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين تؤكد رغبتها في تعزيز التعاون الصناعي والزراعي والتعديني مع باكستان

منذ 40 دقيقة
الخارجية الصينية

الخارجية الصينية

A A A
طباعة المقال

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال لنظيره الباكستاني محمد اسحق دار في إسلام اباد اليوم الخميس إن بكين راغبة في التعاون مع باكستان في مجالات الصناعة والزراعة والتعدين.

وقال وانغ إن بكين ستواصل دعم باكستان في حماية استقلالها الوطني وسيادتها وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب، وأضاف أن الصين ستواصل إعطاء الأولوية لباكستان في دبلوماسيتها بالمنطقة.

وأكد وانغ على ضرورة تعاون البلدين لحماية النظام التجاري متعدد الأطراف ومعارضة المضايقات أحادية الجانب وتطوير الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من مشاهد الحرب في السودان - رويترز
اشتباكات السودان
الجيش والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بعد قصف قافلة أممية في دارفور
تونسيون يحتجون للمطالبة بالحريات
آلاف النقابيين يتجمعون في تونس دفاعًا عن الحريات والحق النقابي
الحوثيون. رويترز
جماعة الحوثي تفرض حظرًا على أنشطة "المؤتمر الشعبي العام" بعد اعتقال قياداته

الأكثر قراءة

البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الراعي: المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران.. وقرار الحكومة واضح
المحامي إيلي محفوض
إيلي محفوض لـ"الشيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام