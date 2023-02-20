الصين تبقى على أسعار الإقراض القياسية

أبقت الصين أسعار الإقراض القياسية دون تغيير للشهر السادس على التوالي في فبراير شباط بما يتماشي مع التوقعات في الوقت الذي أظهر فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مزيدا من المؤشرات على التعافي الدائم من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وتشير مجموعة من البيانات التي جاءت أفضل مما كان متوقعا في الآونة الأخيرة إلى تعافي النشاط الاقتصادي بعد إنهاء بكين استراتيجيتها الصارمة الخاصة بصفر كوفيد في ديسمبر كانون الأول وتحولهاإلى سياسة داعمة للنمو.

وأبقت الصين السعر الأساسي للإقراض لمدة عام عند 3.65 في المئة بينما ظل سعر الإقراض لمدة خمس سنوات دون تغيير عند 4.30 في المئة.

وقفزت القروض المصرفية الجديدة في الصين أكثر من المتوقع إلى مستوى قياسي بلغ 4.9 تريليون يوان في يناير كانون الثاني مع تطلع البنك المركزي إلى بدء الانتعاش بينما ارتفعت أسعار المنازل الجديدة لأول مرة منذ عام بعد أن عززت بكين دعمها لقطاع العقارات الذي يمثل ربع الاقتصاد المحلي.