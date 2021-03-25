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الصين تتحدى إدارة بايدن باستيراد نفط إيران

منذ ساعة واحدة
إندونيسيا تحتجز ناقلة نفط إيرانية

ناقلة نفط إيرانية

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يبدو أن العلاقات بين واشنطن وبكين لن تتحسن، بعدما أكدت الصين تمسكها بصفقة النفط الإيرانية، متحججة بأنها لم تتلقَ إشعارا بشأن العقوبات من إدارة بايدن على النفط الإيراني.

وقال قاو فنغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في إيجاز صحافي إن الصين لم تتلق إشعارات بفرض عقوبات على النفط الإيراني من إدارة بايدن.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية، على صعيد آخر، إن بلادها ستبذل جهوداً لحماية الاتفاق النووي الإيراني وتدافع عن مصالحها المشروعة في العلاقات مع طهران.

يأتي ذلك بالرغم من تصريح الرئيس الأميركي، جو بايدن، الشهر الماضي إنه لن يرفع العقوبات المفروضة على إيران حتى تلتزم بالشروط التي تعهدت بالتزامها.

واحتجزت القوات الأميركية، الشهر الماضي، ناقلة نفط إيرانية اخترقت العقوبات وتم توجيهها إلى الولايات المتحدة.

وتحدثت الوزارة عن بيع أكثر من مليون برميل من البنزين الإيراني المحتجز لديهم بموجب العقوبات.

وأصدرت الولايات المتحدة نهاية العام الماضي عدة قوانين من العقوبات على الشركات النفطية الإيرانية وكل من يتعامل معها.

وصرح بعض المسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم وزير النفط بيغن زنغنه، مرارًا بأن طهران بحاجة إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير بسرعة، قبل أن يتلاشى الطلب على النفط.

وبعد انتخاب بايدن، أعطت الحكومة الإيرانية في ظل إدارة روحاني تعليمات لوزارة النفط في كانون الأول/ديسمبر بإعداد الحقول لإنتاج وبيع الخام بكامل طاقتها الحالية في غضون ثلاثة أشهر.

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