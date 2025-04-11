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الصين تتشاور مع السعودية وجنوب أفريقيا بشأن الرد على الرسوم الأمريكية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 11 - أبريل - 2025 8:17 صباحًا
العلمان الأمريكي والصيني

العلمان الأمريكي والصيني

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قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن الوزير وانغ ون تاو تبادل وجهات النظر مع نظيريه السعودي والجنوب أفريقي بشأن الرد على “الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة”.

وأضافت أن المحادثات جرت في اتصالين منفصلين عبر دائرة تلفزيونية أمس الخميس مضيفة أن الصين بحثت خلالها تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري مع السعودية وجنوب أفريقيا.

وقالت الوزارة إن وانغ بحث مع الوزير السعودي ماجد بن عبدالله القصبي سبل تعزيز التعاون مع مجلس التعاون الخليجي بينما تناول في اتصاله مع وزير التجارة بجنوب أفريقيا باركس تاو دور مجموعة العشرين وتجمع بريكس.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين بلغت الآن 145%.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق مع الصين لإنهاء الحرب التجارية المتصاعدة.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات خلال اجتماع مجلس الوزراء المفتوح للصحافة.

كما أعلن ترامب مساء الأربعاء أنه “سمح بوقف تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا وخفضها خلال تلك الفترة إلى 10% بأثر فوري” على واردات حوالى 60 بلدًا وشريكًا تجاريًا للولايات المتحدة بينهم الاتحاد الأوروبي.

    المصدر :
  • رويترز

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