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الصين تتعهّد بـ "تعزيز حوار السلام": نزاع أوكرانيا يخرج عن السيطرة

منذ 39 دقيقة
وزير الخارجية الصيني تشين غانغ

وزير الخارجية الصيني تشين غانغ

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أعلن وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، اليوم الثلاثاء، أن بلاده “قلقة للغاية” من النزاع الدائر في أوكرانيا والذي “يتفاقم بل يخرج عن السيطرة”، مشيرًا إلى أن بكين ستعمل على “تعزيز حوار السلام”.

وقال الوزير الصيني خلال مؤتمر في بكين: “سنواصل تعزيز حوار السلام وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحوار والتشاور، ومعالجة مخاوف كل الأطراف، والسعي لتحقيق الأمن المشترك”.

ويأتي تصريح الوزير الصيني غداة نفي بلاده الاتهامات التي وجهها إليها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومفادها أن بكين تفكر بتزويد روسيا أسلحة لمساعدتها في غزوها لجارتها أوكرانيا.

وإثر تصريح بلينكن، حذر مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن إقدام الصين على مثل هكذا خطوة “سيشكل بالنسبة لنا خطًا أحمر” في العلاقة بين بروكسل وبكين.

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