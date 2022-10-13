الصين تتمسك بسياسة صفر كوفيد في ظل تضاعف الإصابات

تضاعف العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين منذ سبتمبر أيلول، مما زاد من عزم السلطات على احتواء بؤر التفشي بأسرع ما يمكن فور ظهورها وقوض الآمال في تخفيف سياستها المعروفة باسم (صفر كوفيد).

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس أن الصين سجلت 1624 إصابة بفيروس كورونا في 12 أكتوبر تشرين الأول منها 372 إصابة مصحوبة بأعراض و1252 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1890 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 417 مصحوبة بأعراض و1473 دون أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، دون تغير عن اليوم السابق، ليظل عددها عند 5226.

ويعني هذا أن عدد الحالات أصبح ضعف ما كان عليه في النصف الثاني من سبتمبر أيلول، عندما كان متوسط الحالات الجديدة 900 حالة في اليوم.

وتكافح الصين للسيطرة على موجة تفش بعد عطلة العيد الوطني (الأسبوع الذهبي) في وقت سابق من هذا الشهر وقبل مؤتمر رئيسي للحزب الشيوعي من المتوقع أن يعلن الرئيس شي جين بينغ خلاله تمديد قيادته للبلاد.

ورغم أن عدد الإصابات ضئيل بالمعايير العالمية، تصر الصين على أن سياساتها تهدف لإنقاذ الأرواح.

وحذرت صحيفة الشعب الصينية الرسمية، وهي الجريدة الرسمية للحزب الشيوعي، في مقالات نشرتها لثلاثة أيام متتالية هذا الأسبوع من أي تخفيف في سياسة الصين المتمثلة في القضاء على أي بؤر لتفشي فيروس كورونا، رغم ما تسببت فيه من خسائر لاقتصاد يعاني بالفعل ومن إرهاق للسكان.

وكتبت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة اليوم الخميس “لا يوجد احتمال بأن تلغي الصين سياستها صفر كوفيد في المستقبل القريب، وقد لا يحدث هذا قبل نهاية عام 2023”.

وأضافت “عام آخر من سياسية صفر كوفيد يعني عاما آخر من النشاط الاستهلاكي المنخفض والاحتمالات المرتفعة لإغلاقات متكررة واسعة النطاق”.

وحتى 12 أكتوبر تشرين الأول، سجل بر الصين الرئيسي 254855 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات السلطات المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 12 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض، وست حالات دون أعراض، وذلك مقارنة مع 10 إصابات مصحوبة بأعراض وواحدة دون أعراض في اليوم السابق.

كما أوضحت بيانات السلطات في شنغهاي، المركز المالي للبلاد، أنها سجلت 44 إصابة بلا أعراض وثلاث إصابات مصحوبة بأعراض. وسجلت مدينة شنتشن 26 إصابة جديدة منقولة محليا.