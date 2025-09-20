الصين تتمسك بموقفها إزاء تيك توك بعد مكالمة ترامب

تمسكت الصين بموقفها بشأن مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة اليوم السبت، بعد يوم من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك تقدما بشأن صفقة تحويل تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة إلى ملكية تحت سيطرة أمريكية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان “موقف الصين من تيك توك واضح: الحكومة الصينية تحترم رغبات الشركة، وترحب بإجرائها مفاوضات تجارية وفقا لقواعد السوق للتوصل إلى حل يتوافق مع القوانين واللوائح الصينية، ويحقق توازنا في المصالح”، وهو موقف أكدت عليه الأسبوع الماضي.

ولا تزال هناك تساؤلات مهمة بشأن الصفقة المحتملة بين الولايات المتحدة والصين بعد إجراء ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ مكالمة هاتفية أمس الجمعة.

وتشمل هذه التساؤلات ما سيكون عليه هيكل ملكية تيك توك، ونطاق سيطرة الصين على الأعمال الداخلية للتطبيق، وما الذي ستجنيه من تراجعها وسماحها لواشنطن بالتدخل في واحدة من أنجح الشركات الصينية.

ويُنظر إلى إحراز تقدم بشأن مستقبل تطبيق التواصل الاجتماعي – الذي يضم 170 مليون مستخدم أمريكي – على أنه ضروري للتمهيد لتنازلات في مجالات أخرى من الطائرات إلى فول الصويا، فيما يرسم أكبر اقتصادين في العالم مسارا لما بعد هدنة الرسوم الجمركية الحالية.

وذكر بيان وزارة التجارة “نأمل أن يعمل الجانب الأمريكي على تحقيق الهدف نفسه الذي تسعى إليه الصين، وأن يفي بشكل جدي بالتزاماته المقابلة، ويوفر بيئة أعمال مفتوحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية حتى تواصل الشركات الصينية العمل في الولايات المتحدة، بما في ذلك تيك توك”.

ووصف المسؤولون الصينيون ووسائل الإعلام الرسمية اتفاقا إطاريا بشأن تيك توك أبرم في مدريد الأسبوع الماضي بأنه “يعود بالنفع على الجانبين”.

ووعدوا بمراجعة صادرات تيك توك التكنولوجية وترخيص الملكية الفكرية.