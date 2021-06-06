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الصين تتهم الولايات المتحدة بتطوير أسلحة بيولوجية

6 - يونيو - 2021
الصين - الولايات المتحدة

الصين - الولايات المتحدة

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وجهت الصين، اتهاما للولايات المتحدة بالعمل على تطوير أسلحة بيولوجية بناء على تجربة النازيين اليابانيين من “الوحدة 731” سيئة الصيت خلال الحرب العالمية الثانية.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ إن بكين تطالب واشنطن بإيضاحات حول تفشي فيروس غامض في ولاية فيرجينيا قبل فترة وجيزة من اندلاع جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد يوم على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو تزعم وجود معلومات عن تسرب فيروس من مختبر في مدينة ووهان الصينية، بما يحمل ذلك من دليل غير مباشر على أن كورونا “ليس طبيعي المنشأ”.

من جانبها ، تعبر الصين عن قناعتها في أن الأسلحة البيولوجية تجري دراستها في مختبر “فورت ديتريك” العسكري الأمريكي، إذ أن معظم حالات المرض المميت الذي يصيب الرئتين تم تسجيلها بشكل أشاسي في محيط هذا المختبر، حسب هوا تشونينغ.

وتقول بكين إن هذا المختبر هو الذي احتضن بعد الحرب العالمية الثانية العلماء من “الوحدة 731” النازية اليابانية التي أجرت أبحاثا في الأسلحة البيولوجية شملت تجارب على البشر.

وطالبت بكين الولايات المتحدة بإصدار تقرير “مسؤول” عن أبحاث الأسلحة البيولوجية الأمريكية في مختبر “فورت ديتريك” وعن الصلة بين “فورت ديتريك” و”الوحدة 731″.

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