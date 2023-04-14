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الصين تتهم بولندا بالتدخل في شؤونها بعد تعليقات عن تايوان

منذ 10 دقائق
الصين - بولندا

الصين - بولندا

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انتقدت الصين (الجمعة 14-4-2023) تعليقات لرئيس الوزراء البولندي ربط فيها بين الحرب في أوكرانيا وهجوم صيني محتمل على تايوان، واتهمته بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أمس الخميس إنه إذا منيت أوكرانيا بالهزيمة في حربها مع روسيا، فربما تقرر الصين غزو تايوان بعد ذلك بفترة وجيزة. جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها في مركز أبحاث “مجلس الأطلسي” في واشنطن.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في وارسو في بيان “في 13 أبريل، مسؤول حكومي بولندي… قارن علنا بين قضيتي تايوان وأوكرانيا، وزعم دون سند أن أوكرانيا إن خسرت الحرب، فستهاجم الصين تايوان في اليوم التالي”.

وأضاف “أي محاولة لاستخدام قضية أوكرانيا كذريعة للتلميح إلى علاقة بقضية تايوان هي تحايل سياسي بدوافع خفية وانتهاك طائش لمبدأ احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي وتدخل سافر في الشؤون الصينية الداخلية”.

ولم يتسن التواصل مع متحدث باسم الحكومة البولندية للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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