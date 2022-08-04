الصين تتوغل داخل الخط الفاصل.. ما آخر التطورات في مضيق تايوان؟

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصدر مطع بأن الجيش الصيني توغّل عدة مرات بشكل سريع داخل الخط الفاصل، الذي يقسم مضيق تايوان، اعتبارًا من مساء الأربعاء 3 آب وحتى صباح الخميس.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته بسب حساسية الأمر، إن نحو عشر سفن من البحرية الصينية عبرت لفترة وجيزة الوقت الخط الفاصل قبل أن “تبعدها” زوارق البحرية التايوانية.

وبحلول ظهر الخميس، بقيت سفن عسكرية من الجانبين في المنطقة وبالقرب من بعضها البعض.

وذكر المصدر: “تسللت (داخل الخط الفاصل) وأجبرناها على الابتعاد”.

الى ذلك، لفت الى أن العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية الصينية عبرت الخط الفاصل عدة مرات صباح الخميس 4 آب، مما دفع تايوان إلى نشر طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي لتتبع حركة الطائرات الصينية.

وقال: “حلقت (الطائرات الصينية) إلى الداخل (الخط الفاصل) ثم إلى الخارج مرارا وتكرارا. يواصلون مضايقتنا والضغط على دفاعنا الجوي”.

وتجري الصين تدريبات عسكرية في مناطق محيطة بتايوان التي تقول إنها بدأت عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي “نانسي بيلوسي” لتايبه هذا الأسبوع.

في سياق متصل، أعلنت قيادة منطقة العمليات الشرقية في الجيش الصيني أنها استكملت عدة عمليات إطلاق لصواريخ تقليدية في المياه قبالة الساحل الشرقي لتايوان في إطار تدريبات مقررة.

وقال متحدث باسم القيادة في بيان إن الضوابط ذات الصلة على المجالين البحري والجوي رُفعت بعد اكتمال عمليات الإطلاق.