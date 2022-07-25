الصين تجدد تحذير أميركا بشأن زيارة بيلوسي الى تايوان

جدد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الاثنين، تحذير المسؤولين الأمريكيين بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المحتملة إلى تايوان.

وقال المتحدث تشاو لي جيان في إفادة صحفية يومية إن الجانب الصيني سيتخذ إجراءات “قوية” إذا تمت الزيارة.

كانت صحيفة فايننشال تايمز هي أول من ذكر مسألة زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وكانت الصين سايقاً قد هددت يوم الخميس 21/ يوليو 2022، بأنها ستتخذ إجراءات قوية إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان، وقالت إن مثل هذه الزيارة سيكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن بيلوسي ستزور تايوان في الأسبوع المقبل.

وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي جزءا من أراضيها، وتسبب قضيتها خلافا مستمرا بين بكين وواشنطن خاصة بسبب الدعم العسكري والسياسي الأمريكي القوي للجزيرة.