الصين تحث ألمانيا على تعزيز التعاون بعد تأجيل وزير الخارجية زيارته لبكين

منذ 3 ساعات
علما الصين وألمانيا

دعت الصين ألمانيا اليوم الاثنين إلى التركيز على تطوير العلاقات الثنائية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد أن أرجأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول زيارته الأولى لبكين.

وكانت الزيارة مقررة الأحد الماضي في أول جولة لفاديفول منذ تولي حكومة المستشار فريدريش ميرتس، لكنه قرر تأجيلها بعد أن تم الاتفاق على لقاء واحد فقط من الاجتماعات التي طلبها، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وقال قوة جيا كون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي: “الصين تنظر إلى علاقتها مع ألمانيا من منظور استراتيجي وطويل الأمد. على الجانبين احترام بعضهما البعض والتعاون للوصول إلى نتائج مفيدة للطرفين، والعمل على تعزيز مسار العلاقات الثنائية”.

وأشار المتحدث إلى أن “الظروف الراهنة” تشكل حافزاً إضافياً للبلدين للتركيز على مصالحهما المشتركة، دون الخوض في تفاصيل إضافية. وتظهر البيانات الصينية أن ألمانيا تمثل أكبر شريك تجاري للصين في أوروبا، مع تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 200 مليار دولار في 2025.

    المصدر :
  • رويترز

