الأحد 28 رجب 1444 ﻫ - 19 فبراير 2023 |
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الصين تحذر أمريكا من "عواقب" تصعيد حادثة المنطاد

منذ ساعة واحدة
علم الصين

علم الصين

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حذرت الصين اليوم الأحد الولايات المتحدة من أنها “ستكون مسؤولة عن كل العواقب” إذا صعدت الخلاف بشأن منطاد صيني أسقطه الجيش الأمريكي هذا الشهر.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن بكين ستقوم “بالمتابعة حتى النهاية” حال “إصرار الولايات المتحدة على استغلال الأمر”.

وأسقطت طائرة عسكرية أمريكية في الرابع من فبراير شباط ما قالت واشنطن إنه منطاد تجسس صيني بعد أن عبر فوق أمريكا الشمالية. وتقول الصين إنه كان منطادا لمراقبة الطقس وانحرف عن مساره.

وجاء البيان الصيني بعد اجتماع بين كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

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