الصين تحذر من أنشطة بحرية فلبينية مشتركة وتشدّد على حماية سيادتها

منذ 44 دقيقة
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر في بحر الصين الجنوبي

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر في بحر الصين الجنوبي

أعلن الجيش الصيني السبت أنه تابع عن كثب دورية مشتركة نظمتها الفلبين يومي 30 و31 أكتوبر في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، واعتبر أن هذه المناورات تهدد السلام والاستقرار الإقليميين.

وقال تيان جيون لي، المتحدث باسم القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي، إن الفلبين تصرفت بطريقة “مثيرة للمشاكل”، مؤكداً أن القوات الصينية ستظل في حالة تأهب عالية لحماية السيادة الوطنية والمصالح البحرية.

جاء ذلك بعد إعلان واشنطن ومانيلا عن خطط لتشكيل قوة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في بحر الصين الجنوبي، الممر البحري الحيوي الذي تبلغ قيمة التجارة العابرة فيه أكثر من ثلاثة تريليونات دولار سنوياً.

وكانت أستراليا ونيوزيلندا والفلبين والولايات المتحدة قد نفذت تدريبات مشتركة في المنطقة خلال نفس الأيام، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي والحفاظ على حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ، بحسب الأسطول السابع الأمريكي.

وتطالب الصين بما يقارب كامل بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك مناطق تطالب بها بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام، فيما قضت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي عام 2016 بعدم قانونية هذه المطالب، وهو قرار ترفضه بكين.

    المصدر :
  • رويترز

